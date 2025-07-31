В Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений по маткапиталу

«Теперь срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала от жителей Крыма сокращен вдвое и занимает не больше пяти рабочих дней с момента приема документов», — сказано в сообщении.
Корме того, уменьшился и срок предоставления ответов на запросы, направляемые в государственные и муниципальные ведомства (с пяти рабочих дней до 48 часов). Если ответ не поступит в указанные сроки, рассмотрение заявления может быть приостановлено до 12 дней.
«Ранее ожидание решения могло длиться до 20 рабочих дней. Перечисление денежных средств из материнского капитала теперь занимает не более пяти рабочих дней с даты принятия решения», — уточнили специалисты.
По информации республиканского соцфонда, с начала года более шести тысяч крымских семей распорядились материнским капиталом. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на детей до 3 лет, накопительную пенсию, соцадаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.
Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года оплатили 4825 дополнительных выходных дней работающим родителям, опекунам и попечителям, которые воспитывают детей с инвалидностью.