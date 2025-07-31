В Крыму сократили сроки рассмотрения заявлений по маткапиталу

По информации республиканского соцфонда, с начала года более шести тысяч крымских семей распорядились материнским капиталом. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на детей до 3 лет, накопительную пенсию, соцадаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.