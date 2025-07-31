В августе в Самаре начнут благоустраивать 51 двор

В Самаре в августе начнут благоустраивать дворы. Всего планируется преобразить 51 двор по программе «Народный бюджет», написал в своем телеграм-канале глава города Иван Носков.
— На инициативы жителей Самары в этом году выделено более 200 миллионов рублей, — отметил мэр.
Контракт с подрядчиком, который будет благоустраивать дворы.
Кроме того, в Самаре дополнительно благоустроят четыре сквера — «Солнечный», на Хлебной площади, на улице Часовой и на пересечении улиц Льва Толстого и Арцыбушевской.
Также продолжаются работы по программе «Формирование комфортной городской среды». В сквере на Зубчаниновском шоссе уже укладывают плитку, в парке Щорса установили бордюры, а в сквере «Экономистов» сделали чашу для фонтана «Параллель».