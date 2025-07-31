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В августе в Самаре начнут благоустраивать 51 двор

На ремонт дворов в Самаре в 2025 году выделят 200 миллионов рублей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: соцсети

В Самаре в августе начнут благоустраивать дворы. Всего планируется преобразить 51 двор по программе «Народный бюджет», написал в своем телеграм-канале глава города Иван Носков.

— На инициативы жителей Самары в этом году выделено более 200 миллионов рублей, — отметил мэр.

Контракт с подрядчиком, который будет благоустраивать дворы.

Кроме того, в Самаре дополнительно благоустроят четыре сквера — «Солнечный», на Хлебной площади, на улице Часовой и на пересечении улиц Льва Толстого и Арцыбушевской.

Также продолжаются работы по программе «Формирование комфортной городской среды». В сквере на Зубчаниновском шоссе уже укладывают плитку, в парке Щорса установили бордюры, а в сквере «Экономистов» сделали чашу для фонтана «Параллель».