Трамп высказался против ведения бизнеса с Россией

Соединённые Штаты Америки практически не взаимодействуют с Россией в области экономики, сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
Он также выразил желание сохранить сложившуюся ситуацию. Говоря о тарифах, введённых в отношении Индии, американский лидер подчеркнул, что США имеют очень мало общих дел с этой страной, как и с Россией.
«У нас очень мало экономических отношений с Индией, их тарифы одни из самых высоких в мире. Точно так же у США и России почти нет экономического сотрудничества. Давайте оставим всё как есть», — сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в развитии торговых отношений с Россией, в частности в сфере редкоземельных металлов.