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Трамп высказался против ведения бизнеса с Россией

Соединенные Штаты почти не сотрудничают с Россией в деловой сфере, отметил лидер США.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты Америки практически не взаимодействуют с Россией в области экономики, сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Он также выразил желание сохранить сложившуюся ситуацию. Говоря о тарифах, введённых в отношении Индии, американский лидер подчеркнул, что США имеют очень мало общих дел с этой страной, как и с Россией.

«У нас очень мало экономических отношений с Индией, их тарифы одни из самых высоких в мире. Точно так же у США и России почти нет экономического сотрудничества. Давайте оставим всё как есть», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в развитии торговых отношений с Россией, в частности в сфере редкоземельных металлов.

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