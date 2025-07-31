Кафе в Волгограде дважды закрывали из-за нарушений СанПиН

По данным ведомства, в ходе выездной проверки на предприятие общественного питания ИП ИП Эшчановой Н. К., расположенного на Шоссе Авиаторов, 15, были установлены следующие факты. В частности, помещения для обработки овощей не были оборудованы горячим и холодным водоснабжением; использованная и чистая посуда находились вместе, отсутствовали технико — технологические карты на изготавливаемую продукцию. Кроме того, персонал не проходил медосмотр, включая проверку на туберкулез, а в кафе личные вещи и спецодежда хранились не в отдельных зонах.