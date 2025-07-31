Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан испытывает недостаток авиакеросина — Роман Скляр

АСТАНА, 31 июл — Sputnik. Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр заявил, что страна производит недостаточно нефтепродуктов.

Источник: Пресс-служба "КазМунайГаз"

Например, авиакеросин покупается извне. Что касается бензина и дизтоплива, то эти виды гораздо дешевле, чем у соседей, сказал Скляр.

Свыше 90 млн тонн нефти добываем. Однако, нефтепродуктов производим к сожалению еще недостаточно. В 2017—2019 годах завершили реконструкцию трех НПЗ и существенно увеличили объем производства ГСМ. Дефицит бензина, дизтоплива и авиакеросина в 2019 году уже прекратился. Однако, учитывая существенный рост потребления, испытываем недостаток авиакеросина и покупаем извне.

Он также заявил, что идет прямой отток дешевого бензина из Казахстана.

Или контрабандным или законным способом. Когда транзитный транспорт заправляется дешевым топливом и следует через нашу страну, создавая для всех дефицит. Поэтому, мы постепенно будем эти цены выравнивать, чтобы избежать его оттока.

сказал Скляр

Поделился он и планами по увеличению собственного производства нефтепродуктов. Правительство наметило строительство второй очереди Шымкентского НПЗ, который позволит увеличить объем переработки нефти с 6 до 12 миллионов тонн.

Также увеличат производительность на Павлодарском и Атырауском нефтеперерабатывающих заводах.