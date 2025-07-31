Казахстан испытывает недостаток авиакеросина — Роман Скляр

Например, авиакеросин покупается извне. Что касается бензина и дизтоплива, то эти виды гораздо дешевле, чем у соседей, сказал Скляр.
Свыше 90 млн тонн нефти добываем. Однако, нефтепродуктов производим к сожалению еще недостаточно. В 2017—2019 годах завершили реконструкцию трех НПЗ и существенно увеличили объем производства ГСМ. Дефицит бензина, дизтоплива и авиакеросина в 2019 году уже прекратился. Однако, учитывая существенный рост потребления, испытываем недостаток авиакеросина и покупаем извне.
Он также заявил, что идет прямой отток дешевого бензина из Казахстана.
Или контрабандным или законным способом. Когда транзитный транспорт заправляется дешевым топливом и следует через нашу страну, создавая для всех дефицит. Поэтому, мы постепенно будем эти цены выравнивать, чтобы избежать его оттока.
Поделился он и планами по увеличению собственного производства нефтепродуктов. Правительство наметило строительство второй очереди Шымкентского НПЗ, который позволит увеличить объем переработки нефти с 6 до 12 миллионов тонн.
Также увеличат производительность на Павлодарском и Атырауском нефтеперерабатывающих заводах.