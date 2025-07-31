В Волгоградской области резко подорожали бензин и дизель

Неизменными остались цены на элитный бензин, АИ-98, но они и так уже давно держатся на высокой планке — 85,25 рубля. Дизтопливо также стало дороже на 11 копеек. Теперь литр солярки стоит в среднем на волгоградских заправках 68,62 рубля.