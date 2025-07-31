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Скляр: Жилье не подорожает — даже с 16% НДС

Новый Налоговый кодекс не повлияет на стоимость жилья в Казахстане, считает первый вице-премьер Роман Скляр. Свое мнение чиновник озвучил на брифинге в правительстве.

Источник: Курсив

В новом Налоговом кодексе исключаются льготы по НДС для застройщиков. С нового года строительные компании будут обязаны уплачивать 16% НДС при продаже квартир. Многие эксперты считают, что это приведет к росту цен на жилье.

Стоимость жилья у нас не завышена. Я имею в виду сегмент не бизнес-класса или элитного, а именно экономкласса жилье стоит ровно столько, сколько должно быть, и резких ценовых колебаний мы здесь не видим.

сказал Скляр

Он добавил, что стоимость жилья в Казахстане регулируется рыночными методами, однако присутствие государства как заказчика, который приобретает жилье у частных строителей, дает свой эффект примерно в течение 10 лет.

Вице-премьер пояснил, что государство будет регулировать цены на социальное жилье, строящееся в рамках льготных программ.

Государственный заказ, который мы делаем для молодежи и граждан в рамках программы «Бакытты отбасы», либо программы, которая идет для работающей молодежи — «Наурыз жумыскер», будет учитывать ценовые параметры. Подчеркиваю, рыночным образом, но цены будут регулироваться.

отметил Скляр

Чиновник указал, что сейчас крупные строительные компании дробят свой бизнес для уклонения от налогов и извлечения большей прибыли. Отмена льготы по НДС должна решить проблему «серого рынка».