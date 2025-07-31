Россиянам объяснили, может ли моторное масло обновить старый двигатель авто

Автомобильный эксперт Роман Сокуев в беседе с «Российской газетой» объяснил, могут ли моторные масла продлить ресурс изношенного двигателя авто.
Как заметил собеседник издания, автомобили с пробегом за 150 тысяч километров составляют внушительную часть отечественного автопарка, и его омоложения пока что не предвидится. Он обратил внимание на то, что владельцы таких авто зачастую задумываются о том, что для поддержания их транспорта в рабочем состоянии требуется специальное моторное масло. Эксперт указал, что качественные масла High Mileage (для авто с большим пробегом) действительно способствуют продлению ресурса изношенного двигателя, но лишь в том случае, если их свойства соответствуют реальным «потребностям» мотора.
Одним из ключевых факторов Сокуев назвал способность такого масла восстанавливать эластичность стареющих сальников и прокладок за счет специальных присадок. По словам собеседника издания, в маслах для авто с больших пробегом содержится кондиционер уплотнений, возвращающий эластичность усохшей или растрескавшейся резине, сокращая расход масла на микротечи.
Еще одним важным аспектом эксперт назвал вязкость, поскольку такие моторные масла нередко имеют несколько повышенную кинематическую вязкость при рабочей температуре двигателя по верхней границе отраслевых стандартов, что позволяет создать более устойчивую масляную пленку в увеличенных зазорах изношенных пар трения.
Сокуев добавил, что накопленный за годы шлам и лаковые отложения забивают масляные каналы, закоксовывают кольца и мешают работе гидрокомпенсаторов и системы изменения фаз газораспределения, а специализированные масла имеют усиленный пакет моюще-диспергирующих присадок, которые эффективно удерживают продукты окисления и неполного сгорания топлива во взвешенном состоянии, не позволяя им формировать отложения и выпадать в осадок.
«Это не “промывка”, а планомерное поддержание чистоты двигателя внутреннего сгорания (ДВС) в процессе работы», — заключил собеседник издания.
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