Россиянам объяснили, может ли моторное масло обновить старый двигатель авто

Как заметил собеседник издания, автомобили с пробегом за 150 тысяч километров составляют внушительную часть отечественного автопарка, и его омоложения пока что не предвидится. Он обратил внимание на то, что владельцы таких авто зачастую задумываются о том, что для поддержания их транспорта в рабочем состоянии требуется специальное моторное масло. Эксперт указал, что качественные масла High Mileage (для авто с большим пробегом) действительно способствуют продлению ресурса изношенного двигателя, но лишь в том случае, если их свойства соответствуют реальным «потребностям» мотора.