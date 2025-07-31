Финансовый кодекс по женскому предпринимательству внедрят в РУз

Документ поможет наладить системную работу по поддержке и развитию женского предпринимательства. В нем описаны принципы сотрудничества между государством, общественными и финансовыми организациями. Также указаны правила сбора статистики и оценки эффективности программ поддержки.
Регулятор планирует сформировать устойчивую систему развития женского предпринимательства. В нее войдут как финансовая помощь, так и другие меры — например, обучающие программы для женщин и помощь в продвижении продукции малого и среднего бизнеса за рубежом.
Документ подписали представители 11 коммерческих банков Узбекистана, четыре микрофинансовые организации (МФО), а также ассоциация финтеха и национальная ассоциация МФО.
На международном уровне инициативу по продвижению кодекса возглавляет Всемирный банк (ВБ). Сейчас документ внедряется в 30 странах мира.