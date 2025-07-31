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Финансовый кодекс по женскому предпринимательству внедрят в РУз

Центробанк Узбекистана разработал положение о внедрении Финансового кодекса по женскому предпринимательству (We-Finance code) в РУз, сообщила пресс-служба регулятора.

Источник: Depositphotos

Документ поможет наладить системную работу по поддержке и развитию женского предпринимательства. В нем описаны принципы сотрудничества между государством, общественными и финансовыми организациями. Также указаны правила сбора статистики и оценки эффективности программ поддержки.

Регулятор планирует сформировать устойчивую систему развития женского предпринимательства. В нее войдут как финансовая помощь, так и другие меры — например, обучающие программы для женщин и помощь в продвижении продукции малого и среднего бизнеса за рубежом.

Документ подписали представители 11 коммерческих банков Узбекистана, четыре микрофинансовые организации (МФО), а также ассоциация финтеха и национальная ассоциация МФО.

На международном уровне инициативу по продвижению кодекса возглавляет Всемирный банк (ВБ). Сейчас документ внедряется в 30 странах мира.