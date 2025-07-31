Казахстан увеличит переработку нефти в два раза

«Что касается бензина и дизельного топлива, то здесь вы прекрасно знаете эту ситуацию. Эти виды ГСМ у нас гораздо дешевле, чем у наших соседей и идет просто прямой отток его или контрабандным способом, или законным способом, когда просто транзитный транспорт заправляется дешевым топливом и проследует через нашу страну, фактически создавая для всех нас дефицит. Поэтому мы постепенно будем эти цены выравнивать для того, чтобы избежать его оттока», — сказал Скляр.