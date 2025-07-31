Тарифы на зарядку электромобилей подорожают в Беларуси с 1 августа 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе сети электрозарядных станций Malanka предприятия «Белоруснефть».
С 1 августа стоимость медленной зарядки составит 0,49 рубля кВт.ч (ранее — 0,46 рубля). Вместе с тем цена на быструю зарядку окажется 0,65 рубля кВт.ч (ранее — 0,61 рубля). В пресс-службе уточнили, что тарифы на резервирование и использование коннектора после окончания зарядки не изменятся.
В сети электрозарядных станций поясняют, что рост тарифов связан с объективным увеличением эксплуатационных расходов, включая оборудование, энергоресурсы, а также расширение сети.
Ранее мы писали, что в Беларуси частая поломка подержанных электромобилей — самопроизвольный разряд батареи.
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