Тарифы на зарядку электромобилей подорожают в Беларуси с 1 августа 2025

С 1 августа стоимость медленной зарядки составит 0,49 рубля кВт.ч (ранее — 0,46 рубля). Вместе с тем цена на быструю зарядку окажется 0,65 рубля кВт.ч (ранее — 0,61 рубля). В пресс-службе уточнили, что тарифы на резервирование и использование коннектора после окончания зарядки не изменятся.