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Тарифы на зарядку электромобилей подорожают в Беларуси с 1 августа 2025

В Беларуси с 1 августа изменятся тарифы на зарядку электромобилей.

Источник: Комсомольская правда

Тарифы на зарядку электромобилей подорожают в Беларуси с 1 августа 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе сети электрозарядных станций Malanka предприятия «Белоруснефть».

С 1 августа стоимость медленной зарядки составит 0,49 рубля кВт.ч (ранее — 0,46 рубля). Вместе с тем цена на быструю зарядку окажется 0,65 рубля кВт.ч (ранее — 0,61 рубля). В пресс-службе уточнили, что тарифы на резервирование и использование коннектора после окончания зарядки не изменятся.

В сети электрозарядных станций поясняют, что рост тарифов связан с объективным увеличением эксплуатационных расходов, включая оборудование, энергоресурсы, а также расширение сети.

Ранее мы писали, что в Беларуси частая поломка подержанных электромобилей — самопроизвольный разряд батареи.

Тем временем ЕС запустит новую систему погранконтроля с 12 октября, и она затронет белорусов.

Кстати, мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 августа 2025: вырастут БПМ, пенсии, пособия на детей, меняются лимиты снятия наличных, будут изменения в ЕРИП, сильно увеличится пособие на погребение.