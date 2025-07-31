В Екатеринбурге поликлиника на Вторчермете переедет в другое здание

В Екатеринбурге сотрудники поликлиники № 1 Детской городской больницы № 8 на время сменят место приема пациентов. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, это необходимо в связи с ремонтом старого здания поликлиники по улице Санаторной, 22.
На время проведения работ пациентов будут принимать в здании круглосуточного стационара (ул. Военная, 20).
«После капитального ремонта, завершение которого планируется к концу 2025 года, детская поликлиника будет оснащена современным оборудованием. В обновленных помещениях будут созданы оптимальные условия для приема пациентов и комфортного пребывания посетителей», — говорится в сообщении.
На новое место приема врачей будут переводить поэтапно. Прием участковых педиатров, работа доврачебного кабинета, молочной кухни, а также прививочных кабинетов начнутся по новому адресу 4 августа. Прием всех специалистов (хирурга, офтальмолога, оториноларинголога и других), забор анализов, а также работа отделения функциональной диагностики и кабинетов неотложной медицинской помощи — с 11 августа. Регистратура будет работать по двум адресам до 11 августа.