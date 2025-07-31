В Екатеринбурге поликлиника на Вторчермете переедет в другое здание

На новое место приема врачей будут переводить поэтапно. Прием участковых педиатров, работа доврачебного кабинета, молочной кухни, а также прививочных кабинетов начнутся по новому адресу 4 августа. Прием всех специалистов (хирурга, офтальмолога, оториноларинголога и других), забор анализов, а также работа отделения функциональной диагностики и кабинетов неотложной медицинской помощи — с 11 августа. Регистратура будет работать по двум адресам до 11 августа.