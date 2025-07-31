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В Иркутской области рассмотрят дело о хищении имущества «Усольехимпрома»

Прокуратура направила в суд дело о хищении имущества комбината «Усольехимпром».

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Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 31 июл — РИА Новости. Прокуратура в Иркутской области направила в суд уголовное дело о хищении имущества ООО «Усольехимпром» на сумму около 80 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с февраля 2016 года по июнь 2018 года генеральный директор ООО «Кластер Химпром Усолье» для того, чтобы не включать в конкурсную массу энергетическое имущество комбината «Усольехимпром» — распределительные устройства, трансформаторы, линии электропередач, здания с подстанциями, корпуса, являющиеся единым и неделимым энергетическим комплексом, организовал их продажу по заниженной стоимости своим знакомым. Затем имущество перешло подконтрольному ему юридическому лицу, тем самым причинив ущерб на сумму почти 80 миллионов рублей. В последствии обвиняемый заключил с подконтрольным юрлицом фиктивный договор купли-продажи.

«Уголовное дело направлено прокуратурой в Усольский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Обвинение 54-летнему коммерсанту предъявлено по статьям «Мошенничество», «Легализация имущества, приобретенного в результате преступных действий», «Злоупотребление полномочиями».