В Иркутской области рассмотрят дело о хищении имущества «Усольехимпрома»

По версии следствия, с февраля 2016 года по июнь 2018 года генеральный директор ООО «Кластер Химпром Усолье» для того, чтобы не включать в конкурсную массу энергетическое имущество комбината «Усольехимпром» — распределительные устройства, трансформаторы, линии электропередач, здания с подстанциями, корпуса, являющиеся единым и неделимым энергетическим комплексом, организовал их продажу по заниженной стоимости своим знакомым. Затем имущество перешло подконтрольному ему юридическому лицу, тем самым причинив ущерб на сумму почти 80 миллионов рублей. В последствии обвиняемый заключил с подконтрольным юрлицом фиктивный договор купли-продажи.