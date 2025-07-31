Правозащитник Шапарин: Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak нарушили законодательство РФ

«Производители китайских грузовиков и их импортеры действительно немного шалят. И есть очевидные факты, когда в продажу поступают машины не совсем те, которые сертифицируются: что-то уплывает по качеству, где-то случайно, а где-то намеренно. И есть вещи, на которые нельзя закрывать глаза», — отметил эксперт.