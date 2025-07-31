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Прошло исследование: автосервис вырос в цене сильнее всего в Ростове и Самаре

По итогам первого полугодия текущего года наибольший рост цен на услуги автосервиса и загрузки станций технического обслуживания был зафиксирован в двух городах: Ростове-на-Дону и Самаре.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

По итогам первого полугодия текущего года наибольший рост цен на услуги автосервиса и загрузки станций технического обслуживания был зафиксирован в двух городах: Ростове-на-Дону и Самаре. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно исследованию, помимо Ростова и Самары в топ-5 городов с самой высокой динамикой роста среднего чека за ремонт автомобилей вошли также Уфа, Нижний Новгород и Красноярск. В двух лидирующих городах отмечен рост цен и высокая загрузка станций техобслуживания.

В Москве на одну СТО в среднем приходится более 1 тысячи автомобилей. Два года назад этот показатель составлял около 800. В тройку городов с наибольшей нагрузкой вошли также Ростов-на-Дону (851 автомобиль на СТО), Воронеж (665) и Самара (630).

Ранее мы писали, что 30 июля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с Генеральным консулом КНР господином Сян Бо.

Напомним, Самарская область вошла в топ регионов по росту закупок у МСП.