Прошло исследование: автосервис вырос в цене сильнее всего в Ростове и Самаре

В Москве на одну СТО в среднем приходится более 1 тысячи автомобилей. Два года назад этот показатель составлял около 800. В тройку городов с наибольшей нагрузкой вошли также Ростов-на-Дону (851 автомобиль на СТО), Воронеж (665) и Самара (630).