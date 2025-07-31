Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане средняя зарплата превысила 89 тысяч рублей

За год она увеличилась на 20%

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Татарстане средняя зарплата превысила 89 тысяч рублей. Соответствующая информация содержится на сайте Росстата.

В мае средняя заработная плата жителей Татарстана увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (73 тысячи рублей). В апреле текущего года этот показатель составил 83 тысячи рублей (рост за месяц 6,2%).

За последние 12 месяцев зарплаты выросли на 16,2 тысячи рублей. В России рост реальных зарплат в мае замедлился до 4,2%. Татарстан занимает лидирующую позицию по показателю заработной платы за май среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Следом идут Пермский край (83,9 тысячи), Нижегородская область (80,2 тысячи), Самарская область (77,4 тысячи) и Оренбургская область (77 тысяч рублей).

Напомним, в Татарстане назвали самые востребованные профессии на июль 2025 года. Сейчас уровень регистрируемой безработицы в республике составляет 0,15%.