В Татарстане средняя зарплата превысила 89 тысяч рублей. Соответствующая информация содержится на сайте Росстата.
В мае средняя заработная плата жителей Татарстана увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (73 тысячи рублей). В апреле текущего года этот показатель составил 83 тысячи рублей (рост за месяц 6,2%).
За последние 12 месяцев зарплаты выросли на 16,2 тысячи рублей. В России рост реальных зарплат в мае замедлился до 4,2%. Татарстан занимает лидирующую позицию по показателю заработной платы за май среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Следом идут Пермский край (83,9 тысячи), Нижегородская область (80,2 тысячи), Самарская область (77,4 тысячи) и Оренбургская область (77 тысяч рублей).
Напомним, в Татарстане назвали самые востребованные профессии на июль 2025 года. Сейчас уровень регистрируемой безработицы в республике составляет 0,15%.