Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курс тенге пробил психологическую отметку

Девальвация тенге продолжается. Курс казахстанского тенге на бирже KASE к доллару США продолжает слабеть, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

Девальвация тенге продолжается.

Курс казахстанского тенге на бирже KASE к доллару США продолжает слабеть, передает DKnews.kz.

Торги среды для доллара США финишировали на уровне 546,20 тенге. Рынок нефти продолжает крепнуть, баррель Brent подорожал до $73,05. Отношение к риску стабильное.

На рынке происходит интересное и тревожное одновременно: казахстанский тенге накануне пробил исторический минимум, опустившись до 550 за доллар. Нацбанк начал валютные интервенции, объяснив это низкой ликвидностью и усилением спекулятивного давления. Объем вмешательства не раскрыт.

Фундаментальные показатели остаются стабильными: цены на нефть выше $70, доллар слабеет. Однако тенге теряет позиции — с начала июля падение составило 5,8%, с начала года — 4,7%. Давление усилили опасения после заявлений Дональда Трампа о возможных санкциях против покупателей российской нефти, хотя Казахстан напрямую не упоминался.

Курс также падает из-за снижения экспортной выручки, роста импорта и ухудшения ожиданий после того, как в бюджет на следующий год заложен курс 540 тенге за доллар. Эти факторы подогрели осторожность участников рынка и снизили предложение валюты.

Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на четверг следующие:

  • доллар США будет двигаться в рамках 545−555 тенге,
  • евро — 630−640 тенге,
  • рубль — 6,60−6,75 тенге,
  • китайский юань — 74−76 тенге.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше