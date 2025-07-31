Курс тенге пробил психологическую отметку

Фундаментальные показатели остаются стабильными: цены на нефть выше $70, доллар слабеет. Однако тенге теряет позиции — с начала июля падение составило 5,8%, с начала года — 4,7%. Давление усилили опасения после заявлений Дональда Трампа о возможных санкциях против покупателей российской нефти, хотя Казахстан напрямую не упоминался.