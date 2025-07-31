Курс тенге пробил психологическую отметку

Девальвация тенге продолжается.
Курс казахстанского тенге на бирже KASE к доллару США продолжает слабеть, передает DKnews.kz.
Торги среды для доллара США финишировали на уровне 546,20 тенге. Рынок нефти продолжает крепнуть, баррель Brent подорожал до $73,05. Отношение к риску стабильное.
На рынке происходит интересное и тревожное одновременно: казахстанский тенге накануне пробил исторический минимум, опустившись до 550 за доллар. Нацбанк начал валютные интервенции, объяснив это низкой ликвидностью и усилением спекулятивного давления. Объем вмешательства не раскрыт.
Фундаментальные показатели остаются стабильными: цены на нефть выше $70, доллар слабеет. Однако тенге теряет позиции — с начала июля падение составило 5,8%, с начала года — 4,7%. Давление усилили опасения после заявлений Дональда Трампа о возможных санкциях против покупателей российской нефти, хотя Казахстан напрямую не упоминался.
Курс также падает из-за снижения экспортной выручки, роста импорта и ухудшения ожиданий после того, как в бюджет на следующий год заложен курс 540 тенге за доллар. Эти факторы подогрели осторожность участников рынка и снизили предложение валюты.
Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на четверг следующие:
- доллар США будет двигаться в рамках 545−555 тенге,
- евро — 630−640 тенге,
- рубль — 6,60−6,75 тенге,
- китайский юань — 74−76 тенге.