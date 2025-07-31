Роман Скляр: Курс доллара откатится назад

В прогнозе социально-экономического развития следующего года, который принят, заложен следующий курс: 540 тенге за доллар и цена на нефть — относительно пессимистический сценарий — 60 долларов за баррель. Возможны разные варианты. Олжас Бектенов озвучил цифры из прогноза социально-экономического развития. Что касается нынешней ситуации, то привязывать это каким-то образом к тому, что слова премьер-министра послужили такому росту, ну это, я думаю, несерьезно.