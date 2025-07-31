Восемь солнечных электростанций построят на Кубани к 2035 году

В Краснодарском крае намерены активно развивать солнечную энергетику, планируя построить восемь новых солнечных электростанций к 2035 году.
Власти региона стремятся к расширению использования возобновляемых источников энергии. Помимо уже существующих объектов в Краснодаре, Крыловском и Лабинском районах, планируется возвести еще четыре станции в Тихорецком и Мостовском районах, а также в Армавире.
«К 2029 году будет завершено строительство новых энергоблоков на ТЭС “Ударная”, что позволит увеличить мощность станции более чем до 1 гигаватта», — сообщил вице-губернатор Евгений Пергун.