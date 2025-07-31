Национальная сельскохозяйственная перепись стартует 1 августа

Онлайн-этап продлится до 31 августа. Участникам достаточно авторизоваться с помощью ЭЦП, СМС-кода или QR-кода из приложения eGovMobile. На сайте доступны два типа анкет: для агропредприятий и для домохозяйств с садом, огородом или скотом. Вопросы охватывают все аспекты сельхоздеятельности, от использования земли и техники до условий труда и сбыта продукции. Второй этап пройдет в сентябре — специалисты начнут подворовой обход.