Минздрав Самарской области составил список самых востребованных врачей

В Самарской области составили список самых востребованных медицинских специальностей. Соответствующий приказ выпустил региональный минздрав. В специалистах нуждаются больницы Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Новокуйбышевска, Чапаевска, а также Красноглинского и Куйбышевского районов Самары.
В список попали акушеры, аллергологи, анестезиологи, бактериологи, гастроэнтерологи, гематологи, генетики, гериатры, дерматовенерологи, детские кардиологи, онкологи, хирурги, эндокринологи, неонатологи, нефрологи, психиатры и другие специалисты.
Врачи из этого списка могут рассчитывать на выплату 200 или 300 тысяч рублей при трудоустройстве в больницы, у которых есть дефицит кадров, а специалисты среднего звена — на 200 тысяч рублей.