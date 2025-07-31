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Минздрав Самарской области составил список самых востребованных врачей

Медики в Самарской области могут получить по 200 или 300 тысяч рублей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области составили список самых востребованных медицинских специальностей. Соответствующий приказ выпустил региональный минздрав. В специалистах нуждаются больницы Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Новокуйбышевска, Чапаевска, а также Красноглинского и Куйбышевского районов Самары.

В список попали акушеры, аллергологи, анестезиологи, бактериологи, гастроэнтерологи, гематологи, генетики, гериатры, дерматовенерологи, детские кардиологи, онкологи, хирурги, эндокринологи, неонатологи, нефрологи, психиатры и другие специалисты.

Врачи из этого списка могут рассчитывать на выплату 200 или 300 тысяч рублей при трудоустройстве в больницы, у которых есть дефицит кадров, а специалисты среднего звена — на 200 тысяч рублей.