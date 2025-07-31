Федеральные власти одобрили строительство курорта «Белая дюна» под Поваровкой

Минэкономразвития России дало положительное заключение на строительство курорта «Белая дюна» под Поваровкой. Об этом сообщает правительство Калининградской области.
Проект может получить льготное финансирование. Местные власти рассчитывают на казначейские кредиты под 3% годовых на 15 лет. Финальное решение примет президиум правкомиссии по региональному развитию. На выделенные средства хотят построить не только курорт, но и подъездные дороги, провести системы электро- и газоснабжения.
В июне власти выбрали компанию, которая займётся укреплением берега курортной «Белой дюны». Подрядчиком стало ООО «Асгард». Работы должны выполнить до 31 декабря 2026 года.