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Федеральные власти одобрили строительство курорта «Белая дюна» под Поваровкой

Регион рассчитывает на кредиты под 3% годовых на 15 лет.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Минэкономразвития России дало положительное заключение на строительство курорта «Белая дюна» под Поваровкой. Об этом сообщает правительство Калининградской области.

Проект может получить льготное финансирование. Местные власти рассчитывают на казначейские кредиты под 3% годовых на 15 лет. Финальное решение примет президиум правкомиссии по региональному развитию. На выделенные средства хотят построить не только курорт, но и подъездные дороги, провести системы электро- и газоснабжения.

В июне власти выбрали компанию, которая займётся укреплением берега курортной «Белой дюны». Подрядчиком стало ООО «Асгард». Работы должны выполнить до 31 декабря 2026 года.