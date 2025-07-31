Федеральные власти одобрили строительство курорта «Белая дюна» под Поваровкой

Проект может получить льготное финансирование. Местные власти рассчитывают на казначейские кредиты под 3% годовых на 15 лет. Финальное решение примет президиум правкомиссии по региональному развитию. На выделенные средства хотят построить не только курорт, но и подъездные дороги, провести системы электро- и газоснабжения.