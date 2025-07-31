В Краснодаре выявили признаки картеля на 4,7 млрд рублей

Материалы дела предполагают, что действия организаций могли привести к ограничению конкуренции при распределении контрактов на оказание комплекса услуг по содержанию общественных территорий в краевой столице. В случае подтверждения нарушений участникам соглашения грозят административные санкции в соответствии с положениями Кодекса об административных правонарушениях.