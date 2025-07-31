Россия не сможет построить три ТЭЦ в Казахстане

Вчера в СМИ уже проходила информация, начали активную фазу строительства Кокшетауской ТЭЦ. Заказчиком выступает компания «Самрук Энерго». То же самое и будет со станциями в Семее и Усть-Каменогорске. Если мы получим предложение от российских коллег по финансированию, то «Самрук Энерго» может выбрать их в партнеры, здесь никаких препятствий не будет.