Третью АЭС в Казахстане будет строить Китай — первый вице-премьер Роман Скляр

Прорабатываются места дислокации, сказал первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр. На вопрос журналиста, будет ли это та же компания, которая построит вторую АЭС, он ответил: «Думаю, да».
Решение о строительстве первой АЭС в Казахстане было принято на референдуме в 2024 году. В июне 2025-го в агентстве по атомной энергии сообщили, что строительством первой в Казахстане АЭС займется «Росатом».
Станцию планируют разместить в Алма-Атинской области, ввести в эксплуатацию ее рассчитывают к 2035−2036 годам.