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Третью АЭС в Казахстане будет строить Китай — первый вице-премьер Роман Скляр

АСТАНА, 31 июл — Sputnik. Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр заявил, что третью АЭС в Казахстане построит Китай.

Источник: Агентство РК по атомной энергии

Прорабатываются места дислокации, сказал первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр. На вопрос журналиста, будет ли это та же компания, которая построит вторую АЭС, он ответил: «Думаю, да».

Решение о строительстве первой АЭС в Казахстане было принято на референдуме в 2024 году. В июне 2025-го в агентстве по атомной энергии сообщили, что строительством первой в Казахстане АЭС займется «Росатом».

Станцию планируют разместить в Алма-Атинской области, ввести в эксплуатацию ее рассчитывают к 2035−2036 годам.