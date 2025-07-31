Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солнечная электростанция в Узбекистане впервые вышла на рынок зеленых сертификатов

Узбекистанская солнечная электростанция (СЭС) впервые зарегистрировалась в международной системе сертификации Green Energy, сообщило Министерство экономики и финансов РУз.

Источник: Piqsels

Электростанция компании Texnopark мощностью 823 кВт сможет получать и продавать энергетические сертификаты I-REC. Производитель будет получать по одному сертификату за выработку 1 тыс. кВт/ч чистой электроэнергии.

В дальнейшем электростанция сможет продать сертификаты другой компании, которая стремится повысить экологическую устойчивость.

Такие сертификаты необходимы крупным экспортерам, чья продукция представлена на европейском рынке и должна соответствовать требованиям к экологической устойчивости.

Сертификаты I-REC стали альтернативной прямым закупкам зеленой электроэнергии. Большинство предприятий не могут заключать контракты конкретными с электростанциями. Они получают энергию из единой системы, которую питают электростанции различных типов. Покупка сертификатов позволяет таким предприятиям поддержать развитие альтернативной энергетики и подтвердить стремление к углеродной нейтральности.

Система Green Energy действует в 60 странах. На территории Узбекистана к ней уже присоединились четыре гидроэлектростанции и несколько крупнейших промышленных предприятий, включая British-American Tobacco Uzbekistan и UzAuto Motors.