Глава «Росатома» сообщил о желании Нижегородской области построить АЭС

«Не все вопросы еще урегулированы на региональном уровне», — сообщил господин Лихачев (цитата по «Интерфаксу»). Он также отметил, что вопрос требует согласования на уровне регуляторов.
Как писал «Ъ-Приволжье», в 2006 году нижегородские власти начали рассматривать вопрос строительства АЭС на территории региона. Тогда министр инвестиционной политики Нижегородской области Дмитрий Сватковский обосновывал это тем, что «энергомощностей в регионе хватит на ближайшие два года».
В 2007 году, будучи главой «Росатома», Сергей Кириенко сообщил, что закладка атомной электростанции в Нижегородской области должна начаться в 2011 году, а сам проект включен в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 года. Сначала АЭС предлагалось построить в Уренском районе, потом — в Навашинском районе.
Сроки строительства неоднократно переносились. В 2017 году правительство РФ анонсировало ввод Нижегородской АЭС к 2035 году.