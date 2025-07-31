Глава «Росатома» сообщил о желании Нижегородской области построить АЭС

В 2007 году, будучи главой «Росатома», Сергей Кириенко сообщил, что закладка атомной электростанции в Нижегородской области должна начаться в 2011 году, а сам проект включен в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 года. Сначала АЭС предлагалось построить в Уренском районе, потом — в Навашинском районе.