В Воронеже обсудили развитие особой экономической зоны

В Воронеже обсудили перспективы развития индустриального парка «Масловский» и особой экономической зоны промышленного производства «Центр». На встрече речь шла о путях устранения существующих препятствий, а также об улучшении инфраструктурных условий и повышении привлекательности особых экономических зон для инвесторов.