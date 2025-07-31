В Воронеже обсудили развитие особой экономической зоны

В Воронеже обсудили перспективы развития индустриального парка «Масловский» и особой экономической зоны промышленного производства «Центр». На встрече речь шла о путях устранения существующих препятствий, а также об улучшении инфраструктурных условий и повышении привлекательности особых экономических зон для инвесторов.
Модераторами встречи выступили руководитель секретариата губернатора Воронежской области Игорь Лотков, первый зампред правительства области Данил Кустов, генеральный директор АО «Воронежская индустриальная корпорация» Максим Трофименко и представители компаний, расположенных в индустриальном парке и зоне особых экономических преференций.
По окончанию мероприятия участники подписали меморандум с конкретными рекомендациями по устранению проблем, возникающих у предприятий-инвесторов, работающих в индустриальном парке «Масловский» и особой экономической зоне «Центр».