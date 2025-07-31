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Приватизацию узбекских госбанков снова отложили

Согласно фискальной стратегии Минэкономики и финансов до 2028 года приватизацию госбанков в Узбекистане в очередной раз отложили. Документ опубликован на сайте ведомства.

Источник: Depositphotos

Ожидается, что продажу «Узпромстройбанка» завершат в 2025—2026 годах, «Асакабанка», «Алокабанка», «Туробанка» — в 2026—2027 годах.

До этого продажа госдоли «Асакабанка» планировалась в конце нынешнего года, часть «Узпромстройбанка» рассчитывали реализовать до конца прошлого года.

Согласно рейтингу банков Узбекистана за второй квартал 2025 года «Алокабанк» занял 11-е место, «Узпромстройбанк» — 15-е, «Туронбанк» — 19-е, «Асакабанк» — 20-е.

В июне этого года Международный валютный фонд рекомендовал Узбекистану возобновить процесс по приватизации банковского сектора. Организация также советовала Ташкенту точнее отражать качество продаваемых активов.

Помимо этого, фонд призвал улучшить корпоративное управление и привлекать инвесторов с опытом в банковской сфере.