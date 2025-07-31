Управляющая компания промпарков Самарской области попала в ТОП-20 по вкладу в экономику региона и страны

Управляющая компания АО «ПромПарки» вошла в ТОП-20 аналогичных УК по вкладу в экономику страны и экономику Самарской области. Организация занимает 6 место в рейтинге по показателю средней рентабельности.
Эффективность работы компаний, управляющих преференциальными инвестиционными площадками, по итогам 2024 года оценил Аналитический центр «Эксперт».
«Эта оценка подтверждает эффективность работы всей нашей команды и ответственность перед клиентами и партнерами. Мы нацелены на дальнейшее развитие сети государственных индустриальных и логистических парков, поддержку наших резидентов и увеличение вклада в инвестиционную привлекательность Самарской области», — объяснил гендиректор АО «ПромПарки» Сергей Евсеев.
Сегодня сеть государственных парков насчитывает пять площадок. Это индустриальные парки «Преображенка», «Чапаевск» и «Самара», а также логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино».
Напомним, на прошлой неделе было подписано соглашение с новым инвестором. Компания намерена построить на площадке индустриального парка «Преображенка» производственно-складской комплекс упаковочных материалов.
Повышение инвестиционной активности — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Партнерские отношения позволят открывать новые производства, создавать новые рабочие места, внедрять технологии и наращивать объемы выпуска продукции, в том числе и импортозамещающей», — подчеркивал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.
Для работы с инвесторами в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505−90−36.