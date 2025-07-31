Управляющая компания промпарков Самарской области попала в ТОП-20 по вкладу в экономику региона и страны

Для работы с инвесторами в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505−90−36.