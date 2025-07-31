Закон о развитии ответственного бизнеса утвердили в Нижегородской области

Перечень критериев соответствия компаний принципам развития ответственного ведения бизнеса (благонадежность, социальная и экологическая ответственность) региональное правительство будет утверждать своим подзаконным актом. Основным критерием станет наличие организации в ЭКГ-рейтинге. В 2024 году по Нижегородской области провели оценку более 136 тыс. субъектов предпринимательской деятельности (за работу в 2023 году). По ее итогам 27 компаний получили уровень «лидер», 56% отнесли к базовому уровню, 29% — к среднему и 15% — к продвинутому.