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Закон о развитии ответственного бизнеса утвердили в Нижегородской области

Заксобрание Нижегородской области на пленарном заседании 31 июля 2025 года одобрило во втором чтении закон о развитии ответственного ведения бизнеса. В первом чтении его приняли в мае, ко второму поступил ряд утоняющих поправок.

Источник: Коммерсантъ

Закон направлен на внедрение стандарта ЭКГ «Экология, кадры, государство», который является российским ответом ESG (Environmental, social, governance, «Природа, общество, управление»).

Власти намерены создать реестр ответственных субъектов предпринимательской деятельности региона и предоставлять им меры поддержки, включая налоговые льготы, участки без торгов, возмещение затрат.

Перечень критериев соответствия компаний принципам развития ответственного ведения бизнеса (благонадежность, социальная и экологическая ответственность) региональное правительство будет утверждать своим подзаконным актом. Основным критерием станет наличие организации в ЭКГ-рейтинге. В 2024 году по Нижегородской области провели оценку более 136 тыс. субъектов предпринимательской деятельности (за работу в 2023 году). По ее итогам 27 компаний получили уровень «лидер», 56% отнесли к базовому уровню, 29% — к среднему и 15% — к продвинутому.