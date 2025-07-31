В Пермском крае цена литра бензина за июль выросла на 1 рубль

Средняя цена на бензин марки АИ-92 и АИ-95 с 22 по 28 июля выросла на 36 коп. и составила 57,63 и 62,60 ₽ соответственно. Пять недель не растет цена на бензин АИ-98 и дизельное топливо и находится на уровне 86,00 и 71,90 ₽ за литр.