В Пермском крае цена литра бензина за июль выросла на 1 рубль

Росстат опубликовал статические материалы о потребительских ценах на нефтепродукты в регионах России. На АЗС Пермского средняя цена литра бензина за прошедшую неделю выросла на 36 коп. С начала июля рост составил около одного рубля — с 59,63 до 60,60 ₽
Средняя цена на бензин марки АИ-92 и АИ-95 с 22 по 28 июля выросла на 36 коп. и составила 57,63 и 62,60 ₽ соответственно. Пять недель не растет цена на бензин АИ-98 и дизельное топливо и находится на уровне 86,00 и 71,90 ₽ за литр.
Средняя цена бензина в регионах ПФО составляет 59,20 ₽, России — 61,02 ₽ за литр. В Приволжском округе самый дорогой бензин в Нижегородской области — 60,77 ₽, Пензенской обл. — 60,03 ₽, Саратовской обл. — 59,63 ₽, Удмуртии — 59,60 ₽
Самым дорогим дизельное топливо остается в Пермском крае. В России средняя цена за литр «дизеля» составляет 71,50 ₽, ПФО — 68,54 ₽