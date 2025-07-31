Набережную Иртыша в Омске ждёт серьёзное обновление

Совещание провёл губернатор Виталий Хоценко. На встрече обсудили, как будет развиваться территория вдоль реки, в том числе участки, где уже идут работы, и те, где они только планируются.
Особое внимание уделили следующему этапу — участку от метромоста на улице Фрунзе до парка «Зелёный остров». Протяжённость территории — более 800 метров. Реконструкция на этом отрезке запланирована на 2025−2026 годы. Сейчас работы по берегоукреплению уже начались в районе гребного канала на «Зелёном острове».
Виталий Хоценко подчеркнул, что важно не только завершить запланированное в срок, но и сделать благоустройство цельным — чтобы разные участки набережной визуально и логически не конфликтовали, а дополняли друг друга.
Разработчики предложили сохранить привычное название — набережная Тухачевского, при этом добавив новое тематическое направление — «Закаты на Тухачевского». Концепция рассчитана на создание общественного пространства, где можно будет гулять, отдыхать и встречаться.
Проект включает три уровня: верхний — ближе к жилым домам, средний — основной пешеходный, и нижний — у самой воды. Здесь планируют установить смотровые площадки, арт-объекты, качели, мини-сцены и зелёные зоны. На участке у здания инспекции по маломерным судам хотят сделать зону отдыха, оформленную в речной тематике.
Также на совещании обсудили ход работ в районе Иртышских ворот Омской крепости. Там уже появились панорамная площадка, пешеходные дорожки и веломаршрут. Работы ведутся при поддержке частных инвесторов. По словам губернатора, реконструкция набережной остаётся важной частью работы по благоустройству Омска.