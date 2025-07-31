Лукашенко требует оперативно диверсифицировать экспорт, в том числе из-за ситуации на рынке России

«Но если рынок “схлопывается”, если уже российские производители уходят в простой и сокращают штаты (например, “Ростсельмаш”, моторный завод в Ярославле), мы не решим наши проблемы с экспортом в Россию за счет одной господдержки. И не дадим ни одному из наших предприятий “пережидать”, пока спрос снова не оживится. Нужно оперативно диверсифицироваться. Благо есть куда», — заявил Президент.