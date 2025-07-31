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Лукашенко требует оперативно диверсифицировать экспорт, в том числе из-за ситуации на рынке России

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует оперативно диверсифицировать экспорт, в том числе на фоне текущей ситуации на российском рынке. Об этом он заявил на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Глава государства констатировал, что за последние несколько лет Беларусь переориентировала на российский рынок существенные объемы поставок и нарастила продажи. При этом доля Российской Федерации в белорусском экспорте достигла уже 65%. В поставках Минпрома и «Беллегпрома» — почти 90%, Минстройархитектуры — 80%, Минсельхозпрода — более 70%, «Беллесбумпрома» — половина.

«Все топчутся на одном рынке, ситуация на котором поменялась. Сегодня не 2022 год, когда оттуда бежали западники. Сегодня российский рынок перенасыщен, конкуренция ужесточается. И то ли еще будет», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что Беларусь свою долю на российском рынке не отдает и жестко защищает, стремится увеличивать продажи и закрепляться за счет кооперации и высокого сервиса.

«Но если рынок “схлопывается”, если уже российские производители уходят в простой и сокращают штаты (например, “Ростсельмаш”, моторный завод в Ярославле), мы не решим наши проблемы с экспортом в Россию за счет одной господдержки. И не дадим ни одному из наших предприятий “пережидать”, пока спрос снова не оживится. Нужно оперативно диверсифицироваться. Благо есть куда», — заявил Президент.

В этом плане он отметил положительные результаты сотрудничества с Азербайджаном, Грузией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. За 4 года экспорт в эти страны удвоился, а положительное сальдо достигло $2 млрд. «Но это пока. Расслабитесь — получите минус», — предостерег Александр Лукашенко.

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