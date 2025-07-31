В Омской области 783 дольщика получат жильё до конца 2025 года

Сегодня, 31 июля 2025 года, министр строительства и архитектуры Омской области Александр Рашко рассказал о новых мерах по решению проблемы обманутых дольщиков в регионе. В прямом эфире одной из омских радиостанций и на социальных сетях он обсудил текущие шаги по восстановлению прав участников долевого строительства и вопросы жилищного и социального строительства.