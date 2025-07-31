В Омской области 783 дольщика получат жильё до конца 2025 года

Сегодня, 31 июля 2025 года, министр строительства и архитектуры Омской области Александр Рашко рассказал о новых мерах по решению проблемы обманутых дольщиков в регионе. В прямом эфире одной из омских радиостанций и на социальных сетях он обсудил текущие шаги по восстановлению прав участников долевого строительства и вопросы жилищного и социального строительства.
По словам министра, правительством Омской области была найдена новая мера для восстановления прав дольщиков с помощью инвесторов. В июне 2025 года в областное законодательство были внесены изменения, позволяющие предоставлять инвесторам земельные участки без торгов для завершения строительства проблемных объектов, что даст возможность восстановить права дольщиков. Это касается таких объектов, как дома на улицах Масленникова — Маяковского, Завертяева и Герцена, 11.
На данный момент в Омской области в Едином реестре проблемных объектов находятся 14 домов, в которых проживают 1 386 обманутых дольщиков. Из них 6 домов строятся с помощью федеральных средств. Уже в этом году будут сданы 3 дома, в которых жильё получат 783 дольщика.
«Поменяли подрядчика для завершения строительства дома по улице Химиков, 28. Сейчас объект готов на 59%. Заключение договора с новым застройщиком ожидается до 4 августа, а ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь этого года», — отметил Рашко.
Рашко также подчеркнул, что вопрос восстановления прав дольщиков находится под личным контролем губернатора Омской области Виталия Хоценко. Ежемесячно под его председательством проходят заседания межведомственной комиссии, которая эффективно решает проблемы дольщиков. В прошлом году были восстановлены права 560 дольщиков, что является лучшим результатом за последние три года.