«Леста» продолжит развивать проекты «Мир танков» и «Мир кораблей»

«Будем расти и развиваться. Активно нанимать. Много планов и идей для роста. “Танки” и “Корабли” живы и будут жить. Игрокам ничего не угрожает», — сказал он.
В начале июня Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к владельцу «Лесты» Малику Хатажаеву и собственнику Wargaming.net Виктору Кислому. Надзорное ведомство требовало запретить их работу за «осуществление экстремистской деятельности» и обратить 100 процентов долей ООО «Леста», «Леста Геймс Эдженси» и «Леста Геймс Москва» в доход государства.
В середине того же месяца компании перешли в собственность Росимущества. Согласно данным ЕГРЮЛ, управляет ими АО «Айти Технологии», которое с 31 июля возглавил Добродеев — бывший гендиректор VK.
В 2022 году компания Wargaming ушла из России и Белоруссии и, по данным СМИ, передала игровой бизнес «Лесте» под местное управление.