В Ростовской области скорректировали бюджет на 2025 год

Отдельные средства предусмотрены для инфраструктурных проектов в муниципалитетах. В частности, 400 млн рублей пойдут на ремонт коммунальных сетей в Таганроге, Новочеркасске и нескольких районах, еще 155 млн — на модернизацию водопроводов в Азовском, Мясниковском районах и Новошахтинске. Дефицит бюджета составит 23 млрд рублей при доходах в 352,5 млрд рублей.