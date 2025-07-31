В Ростовской области скорректировали бюджет на 2025 год

Социальная сфера получит более 62% всех средств.
Значительная часть дополнительного финансирования направлена на поддержку участников СВО — выделено 19,7 млрд рублей. На повышение зарплат бюджетникам предусмотрено 360 млн рублей, еще 240 млн пойдут на меры соцподдержки населения. Образовательные учреждения получат 1,5 млрд рублей на капремонт и строительство, а медучреждения — 1,4 млрд рублей на новое оборудование и льготные лекарства.
Жилищно-коммунальный сектор также получит существенное финансирование: 1,5 млрд рублей направят на капремонт многоквартирных домов, 1,1 млрд — на расселение аварийного жилья, 500 млн — на реконструкцию детских площадок. Для сдерживания роста тарифов ЖКХ выделено 4 млрд рублей.
Отдельные средства предусмотрены для инфраструктурных проектов в муниципалитетах. В частности, 400 млн рублей пойдут на ремонт коммунальных сетей в Таганроге, Новочеркасске и нескольких районах, еще 155 млн — на модернизацию водопроводов в Азовском, Мясниковском районах и Новошахтинске. Дефицит бюджета составит 23 млрд рублей при доходах в 352,5 млрд рублей.