Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области скорректировали бюджет на 2025 год

На заседании Законодательного Собрания Ростовской области 31 июля утвердили изменения в бюджет на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. Общие расходы увеличены на 12,4 млрд рублей и теперь составят 375,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Социальная сфера получит более 62% всех средств.

Значительная часть дополнительного финансирования направлена на поддержку участников СВО — выделено 19,7 млрд рублей. На повышение зарплат бюджетникам предусмотрено 360 млн рублей, еще 240 млн пойдут на меры соцподдержки населения. Образовательные учреждения получат 1,5 млрд рублей на капремонт и строительство, а медучреждения — 1,4 млрд рублей на новое оборудование и льготные лекарства.

Жилищно-коммунальный сектор также получит существенное финансирование: 1,5 млрд рублей направят на капремонт многоквартирных домов, 1,1 млрд — на расселение аварийного жилья, 500 млн — на реконструкцию детских площадок. Для сдерживания роста тарифов ЖКХ выделено 4 млрд рублей.

Отдельные средства предусмотрены для инфраструктурных проектов в муниципалитетах. В частности, 400 млн рублей пойдут на ремонт коммунальных сетей в Таганроге, Новочеркасске и нескольких районах, еще 155 млн — на модернизацию водопроводов в Азовском, Мясниковском районах и Новошахтинске. Дефицит бюджета составит 23 млрд рублей при доходах в 352,5 млрд рублей.