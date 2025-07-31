В Крыму стало больше автобусов, где можно расплатиться только картой

В пилотный проект госпредпрития «Крымтроллейбус» по безналичной системе оплаты в салонах транспортных средств с 1 августа добавят новые маршруты, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Таким образом, в Симферополе число автобусных маршрутов с исключительно безналичной оплатой проезда пополнили следующие: № 30 «м/н Фонтаны -Свобода», № 55 «Битумное — а/с Западная», № 67 «ул. Данилова — Дворец водных видов спорта», № 93 «Неаполь Скифский — площадь Амет-Хана Султана», № 95 «ул. Гурзуфская — Битумное».
В Керчи такие автобусные маршруты, как № 3 «Завод Стеклоизделий — Таврическая площадь», № 8 «Автовокзал — Завод “Коралл”», № 41 "ГУП КМЗ — Аршинцево — Горпляж’ю.
Кроме того, к проекту присоединился пригородный троллейбусный маршрут № 51 «Симферополь — Алушта».
В «Крымтроллейусе» объясняют, что проект призван собрать статистические данные для разработки дорожной карты по переходу на безналичную систему оплаты в салонах транспортных средств, а также повышения качества и безопасности пассажирских перевозок.