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В Крыму стало больше автобусов, где можно расплатиться только картой

К пилотному проекту «Крымтроллейбуса» по безналичной системе оплаты в салонах транспортных средств добавили пригородный троллейбусный маршрут № 51 «Симферополь — Алушта».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В пилотный проект госпредпрития «Крымтроллейбус» по безналичной системе оплаты в салонах транспортных средств с 1 августа добавят новые маршруты, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Таким образом, в Симферополе число автобусных маршрутов с исключительно безналичной оплатой проезда пополнили следующие: № 30 «м/н Фонтаны -Свобода», № 55 «Битумное — а/с Западная», № 67 «ул. Данилова — Дворец водных видов спорта», № 93 «Неаполь Скифский — площадь Амет-Хана Султана», № 95 «ул. Гурзуфская — Битумное».

В Керчи такие автобусные маршруты, как № 3 «Завод Стеклоизделий — Таврическая площадь», № 8 «Автовокзал — Завод “Коралл”», № 41 "ГУП КМЗ — Аршинцево — Горпляж’ю.

Кроме того, к проекту присоединился пригородный троллейбусный маршрут № 51 «Симферополь — Алушта».

В «Крымтроллейусе» объясняют, что проект призван собрать статистические данные для разработки дорожной карты по переходу на безналичную систему оплаты в салонах транспортных средств, а также повышения качества и безопасности пассажирских перевозок.