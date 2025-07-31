Курс доллара снова стал меньше трех рублей в Беларуси.

Курс доллара ощутимо просел в Беларуси после взлета последних дней. Новый курс опубликовали по результатам биржевых торгов на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
На торгах в четверг, 31 июля, курс доллара потерял 0,98%, в среднем за 1 доллар стали предлагать на бирже 2, 9935 белорусского рубля. В сравнении с курсом за среду, 30 июля, курс доллара потерял 0,0295 рубля.
Кроме того, биржевые торги 31 июля закончились понижением для юаня (на 2%) и евро (на 0,98%). В средневзвешенном значении 1 евро «откатился» до отметки в 3,4616 рубля, а за 10 юаней на бирже стали предлагать 4,1066 рубля.
А вот курс российского рубля в валютной корзине в этот день потяжелел на 0,53%. Торги на бирже осуществлялись по среднему курсу 3, 6868 белорусского рубля за 100 рублей РФ.
Накануне Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 31 июля.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко снова высказался о приезде трудовых мигрантов в Беларусь.