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Курс доллара снова стал меньше трех рублей в Беларуси

Курс доллара снова стал меньше трех рублей в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Курс доллара ощутимо просел в Беларуси после взлета последних дней. Новый курс опубликовали по результатам биржевых торгов на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

На торгах в четверг, 31 июля, курс доллара потерял 0,98%, в среднем за 1 доллар стали предлагать на бирже 2, 9935 белорусского рубля. В сравнении с курсом за среду, 30 июля, курс доллара потерял 0,0295 рубля.

Кроме того, биржевые торги 31 июля закончились понижением для юаня (на 2%) и евро (на 0,98%). В средневзвешенном значении 1 евро «откатился» до отметки в 3,4616 рубля, а за 10 юаней на бирже стали предлагать 4,1066 рубля.

А вот курс российского рубля в валютной корзине в этот день потяжелел на 0,53%. Торги на бирже осуществлялись по среднему курсу 3, 6868 белорусского рубля за 100 рублей РФ.

Накануне Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 31 июля.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко снова высказался о приезде трудовых мигрантов в Беларусь.

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