Курс доллара снова стал меньше трех рублей в Беларуси.

Кроме того, биржевые торги 31 июля закончились понижением для юаня (на 2%) и евро (на 0,98%). В средневзвешенном значении 1 евро «откатился» до отметки в 3,4616 рубля, а за 10 юаней на бирже стали предлагать 4,1066 рубля.