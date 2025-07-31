Ростовская область отменила концессию на второй этап Западной хорды

Решение отменяет соглашение, заключенное в августе 2023 года при прежнем губернаторе Василии Голубеве.
Проект предполагал строительство дороги силами ГК «Регионы» с последующей компенсацией затрат через бюджетные выплаты и платный проезд. Стоимость проезда для легковых автомобилей могла достигать 150 рублей, для грузового транспорта — 850 рублей. Власти региона не уточнили причины отказа от концессии, но решение свидетельствует о пересмотре подходов к финансированию крупных инфраструктурных проектов.
Второй этап магистрали длиной 7,5 км с четырьмя полосами движения соединит федеральные трассы Р-280 «Новороссия» и А-135. В рамках проекта планируется построить четыре эстакады, три транспортные развязки и надземный пешеходный переход. Это продолжение уже реализованного первого этапа протяженностью 4,7 км, введенного в эксплуатацию в 2023 году.
Стоимость второго этапа Западной хорды — более 27 млрд рублей.
Западная хорда является частью масштабного Ростовского транспортного кольца (112 км), которое должно улучшить транспортную связность не только внутри региона, но и с новыми территориями. По данным правительства области, проект поспособствует экономическому развитию Ростовской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, войдя в состав Азовского транспортного кольца.