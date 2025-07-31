Ростовская область отменила концессию на второй этап Западной хорды

Второй этап магистрали длиной 7,5 км с четырьмя полосами движения соединит федеральные трассы Р-280 «Новороссия» и А-135. В рамках проекта планируется построить четыре эстакады, три транспортные развязки и надземный пешеходный переход. Это продолжение уже реализованного первого этапа протяженностью 4,7 км, введенного в эксплуатацию в 2023 году.