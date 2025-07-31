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Ростовская область отменила концессию на второй этап Западной хорды

Врио губернатора Юрий Слюсарь подписал постановление об отказе от реализации второго этапа Западной хорды на условиях концессии. Об этом сообщается на региональном сайте правовой информации.

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Решение отменяет соглашение, заключенное в августе 2023 года при прежнем губернаторе Василии Голубеве.

Проект предполагал строительство дороги силами ГК «Регионы» с последующей компенсацией затрат через бюджетные выплаты и платный проезд. Стоимость проезда для легковых автомобилей могла достигать 150 рублей, для грузового транспорта — 850 рублей. Власти региона не уточнили причины отказа от концессии, но решение свидетельствует о пересмотре подходов к финансированию крупных инфраструктурных проектов.

Второй этап магистрали длиной 7,5 км с четырьмя полосами движения соединит федеральные трассы Р-280 «Новороссия» и А-135. В рамках проекта планируется построить четыре эстакады, три транспортные развязки и надземный пешеходный переход. Это продолжение уже реализованного первого этапа протяженностью 4,7 км, введенного в эксплуатацию в 2023 году.

Стоимость второго этапа Западной хорды — более 27 млрд рублей.

Западная хорда является частью масштабного Ростовского транспортного кольца (112 км), которое должно улучшить транспортную связность не только внутри региона, но и с новыми территориями. По данным правительства области, проект поспособствует экономическому развитию Ростовской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, войдя в состав Азовского транспортного кольца.