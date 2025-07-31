Ремонт двух оползневых участков дороги в Сочи оценили в 400 млн рублей

Как сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, сейчас рассматриваются возможные решения, объем затрат будет уточнен после оценки на месте. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Вадима Копылова, в течение двух недель специалисты завершат анализ предпроектных решений и определят схему обеспечения доступа к отдалённым территориям на время работ.