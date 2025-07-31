Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти назвали ошибкой запрет на ввоз алтайской гречки в Беларусь

Запрет на ввоз в Беларусь алтайской гречки назван ошибкой.

Источник: Комсомольская правда

Власти Беларуси прокомментировали запрет на ввоз в республику алтайской гречки, пишет ТАСС.

Запрет на ввоз в республику российской гречки прокомментировал заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко. Вице-премьер сказал, что запрет на ввоз российской гречки был введен ошибочно.

— Это просто ошибка определенных служб, не более того, — подчеркнул он.

Шулейко сказал, что в Беларуси любят российскую гречку и именно у России научились ее производить. И посоветовал не цепляться и не верить подобного рода «маленьким непонятностям».

Ранее в Беларуси ввели запрет на ввоз и реализацию гречки алтайских компаний «Вега-инжиниринг» и «Дары полей» из-за выявленных несоответствий ГОСТ. Но после переговоров между белорусским Госстандартом и российским Россельхознадзором запрет сняли.

Тем временем курс доллара снова стал меньше трех рублей в Беларуси.

А еще мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не может просто уйти и отвернуться от рынка ЕС.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше