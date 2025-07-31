Власти назвали ошибкой запрет на ввоз алтайской гречки в Беларусь

Власти Беларуси прокомментировали запрет на ввоз в республику алтайской гречки, пишет ТАСС.
Запрет на ввоз в республику российской гречки прокомментировал заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко. Вице-премьер сказал, что запрет на ввоз российской гречки был введен ошибочно.
— Это просто ошибка определенных служб, не более того, — подчеркнул он.
Шулейко сказал, что в Беларуси любят российскую гречку и именно у России научились ее производить. И посоветовал не цепляться и не верить подобного рода «маленьким непонятностям».
Ранее в Беларуси ввели запрет на ввоз и реализацию гречки алтайских компаний «Вега-инжиниринг» и «Дары полей» из-за выявленных несоответствий ГОСТ. Но после переговоров между белорусским Госстандартом и российским Россельхознадзором запрет сняли.
Тем временем курс доллара снова стал меньше трех рублей в Беларуси.
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