Аварийные дома рядом с областной больницей в Калининграде планируют снести в 2026 году

Один дом — на улице Рижской — уже расселён, а второй — на Боткина — пока ещё нет. Мы не занимаемся сносом, так как нужно убирать сразу два строения, чтобы не нанести ущерб имуществу жильцов. Поэтому нужно сначала расселить второе здание, — сказала Дятлова.