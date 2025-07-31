Аварийные дома рядом с областной больницей в Калининграде планируют снести в 2026 году

Два аварийных дома между областной больницей и улицей 9 Апреля в Калининграде планируют разобрать в 2026 году. Об этом рассказала глава администрации Елена Дятлова во время прямого эфира «ВКонтакте».
Один дом — на улице Рижской — уже расселён, а второй — на Боткина — пока ещё нет. Мы не занимаемся сносом, так как нужно убирать сразу два строения, чтобы не нанести ущерб имуществу жильцов. Поэтому нужно сначала расселить второе здание, — сказала Дятлова.
Дом на Боткина планируют расселить в первой половине 2026 года. После этого рассчитывают начать демонтаж двух зданий. «Люди получат или новое жильё, или компенсацию стоимости. Пока же обратим внимание на этот адрес, ограничим к нему доступ, чтобы подростки не могли проникнуть внутрь», — отметила Дятлова.
Комиссия признала дом на ул. Рижской, 14 аварийным и подлежащим сносу. Жильцов должны были расселить к 2019 году, однако сроки сдвинулись.