Логистический хаб за 12 млрд рублей построят в Нижегородской области к концу 2025 года

К концу 2025 года в Нижегородской области планируют построить крупный логистический хаб. Затраты на проект составят 12,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.
Комплекс займет около 150 тысяч «квадратов» и даст примерно три тысячи рабочих мест. Хаб будет соответствовать высоким стандартам складов класса «А». В дальнейшем его сдадут в долгосрочную аренду маркетплейсу Ozon.
За реализацию проекта будет отвечать ООО «НиноГрад» — нижегородские депутаты утвердили инвестиционное соглашение на заседании ЗС НО 31 июля. Инвестор будет освобожден от налога на имущество в общей сумме почти 1 млрд рублей до 30 июня 2030 года.
За это время в региональный бюджет поступит 104 млн рублей. После завершения льготы и выхода хаба на полную мощность владелец площадки будет выплачивать в бюджет 195 млн рублей каждый год без учета НДФЛ. Размер налога с учетом арендатора оценили в ежегодные 300 млн рублей.
Председатель регионального парламента Евгений Люлин отметил, что строительство объекта укрепит позиции Нижегородской области как ключевого логистического хаба страны. В свою очередь, замгубернатора Егор Поляков добавил, что комплекс увеличит общий объем качественных складских помещений региона более чем на 20%.
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