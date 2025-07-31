Логистический хаб за 12 млрд рублей построят в Нижегородской области к концу 2025 года

За это время в региональный бюджет поступит 104 млн рублей. После завершения льготы и выхода хаба на полную мощность владелец площадки будет выплачивать в бюджет 195 млн рублей каждый год без учета НДФЛ. Размер налога с учетом арендатора оценили в ежегодные 300 млн рублей.