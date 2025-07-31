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Патент для мигрантов подорожает в Петербурге и Ленобласти

Стоимость патента составит 8 тысяч рублей в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость патента для трудовых мигрантов повысят со следующего года. Об этом сообщил Александр Дрозденко, глава Ленобласти. Такое решение приняли на совместном заседании координационного совета по социально-экономическому развитию Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2026 году стоимость патента составит 8 тысяч рублей.

— Прежде всего мы заботимся о защите и обеспечении качественной работой наших жителей, — подчеркнул Александр Беглов во время совместного заседания с губернатором Ленобласти. На заседании уточнили, что в обоих регионах существует одинаковый перечень профессий, в которых запрещено работать мигрантам. Одна из таких сфер — такси.

В Комитете по труду и занятости населения также рассказали, что около 30% мигрантов, работающих по патентам, заняты в строительстве, 19% предоставляют административные и сопутствующие услуги, 14% работают в гостиничном бизнесе, 8% — в сфере транспорта и хранения, 9% — в розничной торговле и 7% — в обрабатывающей промышленности.

В этом году стоимость патента в Петербурге и Ленобласти составляет 6 тысяч рублей. В следующем году она увеличится до 8 тысяч рублей.

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