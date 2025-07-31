Патент для мигрантов подорожает в Петербурге и Ленобласти

В Комитете по труду и занятости населения также рассказали, что около 30% мигрантов, работающих по патентам, заняты в строительстве, 19% предоставляют административные и сопутствующие услуги, 14% работают в гостиничном бизнесе, 8% — в сфере транспорта и хранения, 9% — в розничной торговле и 7% — в обрабатывающей промышленности.