Патент для мигрантов подорожает в Петербурге и Ленобласти

Стоимость патента для трудовых мигрантов повысят со следующего года. Об этом сообщил Александр Дрозденко, глава Ленобласти. Такое решение приняли на совместном заседании координационного совета по социально-экономическому развитию Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2026 году стоимость патента составит 8 тысяч рублей.
— Прежде всего мы заботимся о защите и обеспечении качественной работой наших жителей, — подчеркнул Александр Беглов во время совместного заседания с губернатором Ленобласти. На заседании уточнили, что в обоих регионах существует одинаковый перечень профессий, в которых запрещено работать мигрантам. Одна из таких сфер — такси.
В Комитете по труду и занятости населения также рассказали, что около 30% мигрантов, работающих по патентам, заняты в строительстве, 19% предоставляют административные и сопутствующие услуги, 14% работают в гостиничном бизнесе, 8% — в сфере транспорта и хранения, 9% — в розничной торговле и 7% — в обрабатывающей промышленности.
В этом году стоимость патента в Петербурге и Ленобласти составляет 6 тысяч рублей. В следующем году она увеличится до 8 тысяч рублей.