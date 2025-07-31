Госдума приняла в третьем чтении закон о регулировании платформенной экономики

Первый заместитель главы Банка России Владимир Чистюхин, акцентировал внимание на необходимости реформирования нормативной базы: «Мы вынуждены учитывать влияние больших электронных платформ и тех банков, которые будут взаимодействовать. Я вижу, что сейчас на первый план выходит то, где клиент проводит время. А проводят они его именно на электронных платформах. И если не идентичные, то новые правила всё равно важно проработать».