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В июле госпредприятие Energocom импортировало свыше 70% электроэнергии

КИШИНЕВ, 31 июн — Sputnik. Госпредприятие Energocom приобрело в июле текущего года около 342,5 тысячи. МВт-ч электроэнергии, поступившей как из внутренних источников, так и из-за рубежа, сообщили в Министерстве энергетики.

Источник: Sputnik.md

Уточняется, что средневзвешенная цена энергоносителя составила 124,72 евро/МВт-ч.

По информации ведомства, импорт составил 76,63% от общего объема, еще 23,37% составила энергия, поставляемая отечественными производителями.

Из общего объема импортных закупок 41,27% было осуществлено по двусторонним контрактам с поставщиками и производителями из Румынии и Украины, а остальные 35,36% — через торговые платформы BRM и OPCOM.

С 1 июля 2025 года меры поддержки по ограничению цены на электроэнергию, предусмотренные строчным ордонансом, изданным властями Румынии (OUG 27/2022), с последующими изменениями, больше не применяются. Таким образом, вся электроэнергия, приобретенная в Румынии на основе двусторонних контрактов, продается по рыночной цене.

Затраты на закупку не включают налоги и расходы, связанные с транспортировкой, логистикой и резервированием мощностей.