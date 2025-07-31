В июле госпредприятие Energocom импортировало свыше 70% электроэнергии

Уточняется, что средневзвешенная цена энергоносителя составила 124,72 евро/МВт-ч.
По информации ведомства, импорт составил 76,63% от общего объема, еще 23,37% составила энергия, поставляемая отечественными производителями.
Из общего объема импортных закупок 41,27% было осуществлено по двусторонним контрактам с поставщиками и производителями из Румынии и Украины, а остальные 35,36% — через торговые платформы BRM и OPCOM.
С 1 июля 2025 года меры поддержки по ограничению цены на электроэнергию, предусмотренные строчным ордонансом, изданным властями Румынии (OUG 27/2022), с последующими изменениями, больше не применяются. Таким образом, вся электроэнергия, приобретенная в Румынии на основе двусторонних контрактов, продается по рыночной цене.
Затраты на закупку не включают налоги и расходы, связанные с транспортировкой, логистикой и резервированием мощностей.