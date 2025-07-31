В июле госпредприятие Energocom импортировало свыше 70% электроэнергии

С 1 июля 2025 года меры поддержки по ограничению цены на электроэнергию, предусмотренные строчным ордонансом, изданным властями Румынии (OUG 27/2022), с последующими изменениями, больше не применяются. Таким образом, вся электроэнергия, приобретенная в Румынии на основе двусторонних контрактов, продается по рыночной цене.