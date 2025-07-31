МАРТ проверил обоснованность увеличения цен на услуги по зарядке электромобилей

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли проверило обоснованность увеличения цен на услуги по зарядке электромобилей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.
С 1 августа 2025 года тарифы на услуги зарядки электромобилей в сети Malanka «Белоруснефти» за 1 кВт.ч повысятся: медленная зарядка на 8,9% — до Br0,49, быстрая зарядка на 6,6% — до Br0,65.
«Принимая во внимание обращения граждан, МАРТ провел разбирательство, связанное с увеличением тарифов на услуги по зарядке электромобилей в сети Malanka (порядка 750 зарядных станций). За текущие полгода количество электромобилей в стране увеличилось на 40%. Для обеспечения беспрепятственного и комфортного перемещения электромобилей, а также удовлетворения спроса потребителей необходимо опережающее строительство зарядных станций, что требует значительных инвестиционных вложений. В настоящее время эти затраты превышают доходы организации и проект остается убыточным. Также было установлено, что рост тарифов связан с увеличением расходов на обслуживание самих станций и электроэнергию», — рассказали в пресс-службе.
По итогу анализа нарушения не выявлены. -0-