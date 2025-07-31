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Устюжанина: стало известно, когда лучше покупать квартиру в 2025 году

Что выгоднее: взять жилье за меньшие деньги, но под более высокий процент за ипотеку, или лучше дождаться снижения ставок, пусть квадратные метры и подорожают?

Источник: Аргументы и факты

Оптимальное время для покупки жилья в 2025 году зависит от того, где расположена эта недвижимость: в одном случае лучше поспешить, в других есть смысл подождать еще полгода-год, сообщила aif.ru главный научный сотрудник, заведующая лабораторией ЦЭМИ РАН Елена Устюжанина.

«Если речь идет о квартире, цена на которую точно будет расти: рядом строят инфраструктуру, открывают новые транспортные узлы и так далее — то с покупкой лучше не тянуть, — советует она. — Но в целом квартиры заметно дорожать, скорее всего, не будут. Поэтому в ситуации, когда жизненные обстоятельства позволяют, лучше подождать хотя бы до конца года. Платить по кредиту придется чуть меньше. Или появятся особые предложения от застройщиков — им же тоже надо продать возведенное жилье».

Если человеку негде жить, то вряд ли стоит рассуждать о более выгодном моменте для покупки, считает профессор. Если же задача не такая острая, например, отселить выросшего ребенка от родителей, то лучше спокойно подождать, заключила Устюжанина. «Через полгода-год, при прочих равных, покупка квартиры в ипотеку станет выгоднее, чем сейчас», — полагает она.

Полностью интервью с Еленой Устюжаниной читайте на сайте aif.ru и в одном из ближайших номеров «АиФ».