Устюжанина: стало известно, когда лучше покупать квартиру в 2025 году

Оптимальное время для покупки жилья в 2025 году зависит от того, где расположена эта недвижимость: в одном случае лучше поспешить, в других есть смысл подождать еще полгода-год, сообщила aif.ru главный научный сотрудник, заведующая лабораторией ЦЭМИ РАН Елена Устюжанина.
«Если речь идет о квартире, цена на которую точно будет расти: рядом строят инфраструктуру, открывают новые транспортные узлы и так далее — то с покупкой лучше не тянуть, — советует она. — Но в целом квартиры заметно дорожать, скорее всего, не будут. Поэтому в ситуации, когда жизненные обстоятельства позволяют, лучше подождать хотя бы до конца года. Платить по кредиту придется чуть меньше. Или появятся особые предложения от застройщиков — им же тоже надо продать возведенное жилье».
Если человеку негде жить, то вряд ли стоит рассуждать о более выгодном моменте для покупки, считает профессор. Если же задача не такая острая, например, отселить выросшего ребенка от родителей, то лучше спокойно подождать, заключила Устюжанина. «Через полгода-год, при прочих равных, покупка квартиры в ипотеку станет выгоднее, чем сейчас», — полагает она.
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