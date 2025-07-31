Устюжанина: стало известно, когда лучше покупать квартиру в 2025 году

«Если речь идет о квартире, цена на которую точно будет расти: рядом строят инфраструктуру, открывают новые транспортные узлы и так далее — то с покупкой лучше не тянуть, — советует она. — Но в целом квартиры заметно дорожать, скорее всего, не будут. Поэтому в ситуации, когда жизненные обстоятельства позволяют, лучше подождать хотя бы до конца года. Платить по кредиту придется чуть меньше. Или появятся особые предложения от застройщиков — им же тоже надо продать возведенное жилье».