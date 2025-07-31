В России некоторым гражданам проиндексируют пенсии

Работающим гражданам РФ проиндексируют пенсии 1 августа текущего года. Увеличение выплаты будет проходить в беззаявительном порядке, уточнили в Социальном фонде России.
Уточняется, что прибавку к ежемесячной выплате по старости получат граждане, которые официально работали в 2024 году и их работодатели отчисляли страховые взносы.
Сумма индексации будет определена индивидуально, но она не превысит стоимости трех пенсионных коэффициентов, то есть 437 рублей 7 копеек.
По данным Социального фонда России, на 1 апреля 2025 года в России насчитывается около восьми миллионов работающих пенсионеров. Средний размер пенсии работающих граждан составляет 21,1 тысячи рублей.
Также прибавку к выплате по старости получат граждане, которым в июле исполнилось 80 лет — они будут получать к страховой пенсии 17800 рублей.
Фиксированная выплата увеличится на 8,9 тысяч рублей у пенсионеров, которые в июле 2025 года получили первую группу инвалидности.
Ранее в Госдуме разработали законопроект о снижении возраста для выплаты надбавки к пенсии — с 80 до 70 лет.
Парламентарии предложили гражданам, достигшим 70-летнего возраста выплачивать 100-процентную выплату к страховой пенсии, 80-летнего или инвалидам первой группы — 200-процентную, 90-летним россиянам — 300-процентную.